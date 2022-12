La Polizia Locale di San Felice Circeo ha un nuovo comandante: il dottor Mauro Bruno. A seguito dell'espletamento della procedura concorsuale e degli adempimenti di rito, nella giornata di oggi, 29 dicembre, il nuovo responsabile della polizia locale ha ufficialmente preso servizio

. In apertura del Consiglio Comunale che si è celebrato in mattinata, il presidente del Consiglio Comunale e delegato alla Polizia Locale, Marco Di Prospero, a nome dell'intera amministrazione municipale, ha rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante. Una laurea in Economia Aziendale alle spalle, il dottor Mauro Bruno ha un'esperienza ventennale nella pubblica amministrazione tra Provincia di Latina, Comune di Cisterna di Latina e Comune di San Felice Circeo. Ora il via a una nuova esperienza come comandante della polizia locale di San Felice Circeo.