La ASL di Latina, nell'ambito del piano strategico di sviluppo disegnato dalla Regione Lazio, e in linea con le indicazioni del PNRR, ha pianificato diversi progetti innovativi, volti al miglioramento continuo dei servizi ai cittadini e all'uso diffuso delle moderne tecnologie, incluse quelle informatiche sul modello della Connected Care, che rappresenta l'ecosistema in grado di permettere al paziente di accedere alle informazioni sanitarie attraverso piattaforme digitali integrate o interoperabili e di condividere tali informazioni con tutti gli attori coinvolti nel processo di cura. Oggi Venerdì 30 Dicembre, alle ore 12.00, presso l'Aula Conferenze della Palazzina direzionale dell'Ospedale Goretti, alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, dott. Alessio D'Amato, e il Direttore Generale della Asl di Latina, dr.ssa Silvia Cavalli, sono stati presentati i due progetti di digitalizzazione appena realizzati:  Il rilascio di copie delle cartelle cliniche direttamente on-line;  La lettera di dimissione Ospedaliera ed invio al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); La realizzazione del servizio di rilascio di copie delle cartelle cliniche è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Consorzio CSA e Uni-doc quale partner tecnologico. Il percorso è completamente on-line, sicuro, gestito in piena autonomia dall'utente, con link di accesso sul sito web www.ausl.latina.it, ed è rivolto a tutti i cittadini che hanno effettuato un ricovero presso i presidi ospedalieri a gestione diretta della Asl di Latina. In collaborazione con la Società Laziocrea, è stata, inoltre, collaudata, l'integrazione della lettera di dimissione ospedaliera nel FSE della Regione Lazio. Questo risultato che ci vede capofila nella Regione consente agli utenti dei presidi ospedalieri del territorio pontino di poter avere il proprio FSE alimentato con la LDO (Lettera Dimissione ospedaliera). Tale ulteriore servizio è stato concretizzato anche grazie all'implementazione della nuova cartella clinica ospedaliera (Ellipse di Engineering) iniziata a Marzo 2022. I due progetti presentati hanno un forte impatto sui pazienti, in quanto dal proprio domicilio avranno la possibilità di scaricare la propria cartella clinica senza recarsi in ospedale. Inoltre la Lettera di dimissione ospedaliera consentirà di aumentare le informazioni sanitarie del paziente a disposizione del MMG e degli specialisti. Il progetto di digitalizzazione avviato verrà presto implementato con ulteriori servizi fruibili dal cittadino quali l'immissione digitale nel FSE del referto di Anatomia patologica, e la digitalizzazione della cartella clinica ambulatoriale, alimentata dai referti di specialistica ambulatoriale che permette agli MMG completa accessibilità in tempo reale ai dati degli assistiti, nel rispetto della normativa della privacy