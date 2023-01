Un debito fuori bilancio da 800 mila euro da riconoscere in favore della Cassa depositi e prestiti. È quanto riconosciuto dal commissario prefettizio Carmine Valente in favore della Cdp dopo che l'amministrazione comunale ha perso la causa davanti al tribunale civile di Latina per il mancato completo pagamento di un mutuo acceso in favore della società Latina Ambiente.

Il commissario prefettizio ha dovuto, lo scorso 30 dicembre, produrre una delibera di Consiglio comunale con cui dare esecutività alla condanna ma nel contempo ha dato mandato all'avvocatura comunale di presentare sentenza di appello contro l'esito del primo grado.

In questo tipo di cause civili, però, la condanna eventuale diventa subito esecutiva e dunque il Comune è costretto a riconoscere il debito fuori bilancio. La delibera di Consiglio del 30 dicembre riconosce il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 480/2022 del 9 marzo 2022. Il Giudice della I Sezione Civile del Tribunale di Latina ha, infatti, accolto "la domanda proposta da Cassa Depositi e Prestiti" condannando il Comune di Latina al pagamento della somma di 762.325,62 euro oltreché a interessi legali. L'ente di Piazza del Popolo, in persona del Sindaco, è stato condannato anche al pagamento, in favore di Cassa Depositi e Prestiti, delle spese di giudizio di 4.300 euro per la fase di studio, di 2.800 per la fase introduttiva, 8.000 euro per la fase istruttoria e 7.600 euro per la fase decisoria oltreché ad altre spese generali. In totale, il Dirigente del Servizio Ambiente dovrà liquidare in favore di Società Cassa Depositi e Prestiti l'importo complessivo di euro 799.813 euro.

La vicenda è quella legata a un mutuo acceso attorno alla fine degli anni Novanta in favore della società Latina Ambiente, che gestiva la raccolta dei rifiuti e forniva altri servizi di igiene urbana, per il Comune di Latina. L'ente di piazza del Popolo possedeva il 51% delle quote. Nel 2020 il Comune pagò un altro massiccio debito fuori bilancio, pari a oltre 4 milioni di euro, legato alle contestazioni avanzate dalla curatela fallimentare di Latina Ambiente rispetto appunto a crediti mai incassati dalla società .