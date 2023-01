È morto l'ultimo giorno del 2022 il Papa emerito Benedetto XVI. Aveva 95 anni e le sue condizioni di salute si erano aggravate da qualche giorno: lo stesso papa attualmente in carica, Francesco, l'aveva annunciato pubblicamente, invitando a pregare per lui. Divenne Papa il 19 aprile 2005 con un Conclave durato meno di ventiquattro ore. Mentre l'11 febbraio 2013, durante una riunione del Concistoro, Ratzinger comunicò la sua intenzione di dimettersi, una decisione con pochissimi precedenti e che non accadeva da quasi seicento anni.

Circa un anno prima di diventare Papa, l'allora cardinale Joseph Ratzinger venne in visita a Latina, a Borgo Le Ferriere, a visitare i luoghi e la casa del martirio di Santa Maria Goretti.

Lo ricorda l'ex sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo: «Ho avuto il privilegio di conoscerlo, vivendo momenti ed emozioni che mi accompagneranno lungo tutta la mia vita. Del resto, il legame dell'allora Cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede, con la nostra città è stato particolarmente fecondo. Ricordo quando, il 4 maggio del 2004, il Cardinale venne a Borgo Le Ferriere per visitare i luoghi della memoria legati al martirio di Santa Maria Goretti. Insieme ad una delegazione della mia Giunta, costituita dagli Assessori Enrico Tiero, Patrizia Fanti, Giuseppe Di Rubbo ed il Dirigente Tasciotti, ci recammo anche presso l'ex impianto delle Ferriere di Conca, poi divenuta cartiera, che fu proprietà del Sant'Uffizio dal 1588 al 1860. Furono prodotti lì, infatti, i sei cerchioni in ferro che, ancora oggi, sostengono la Cupola di San Pietro. Ringrazio l'Arch. Ugo De Angelis, per la passione con la quale ha offerto il suo contributo per la ricostruzione storica di questi avvenimenti. Fui colpito nel costatare l'armonia che in Lui giungeva a perfezione fra l'uomo di Fede e lo studioso. Dopo la Santa Messa nella Cattedrale di San Marco, il Cardinale si trattenne a pranzo con la nostra Giunta ed alcuni giornalisti. Lo incontrammo successivamente in Vaticano, dove gli donammo un quadro che raffigurava il nostro Municipio e la Cupola di San Pietro, a testimonianza di una comunione fra il nostro territorio e la Chiesa di Roma. In occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini, svoltasi a Latina l'8, 9 e 10 maggio 2009, l'ormai Papa Benedetto XVI, ci volle in Piazza San Pietro per impartirci una speciale benedizione. Il mondo perde un Uomo di Fede e di cultura, testimone e raffinato interprete della grandezza del pensiero cristiano. Mi unisco al cordoglio della Chiesa orante nel mondo per la scomparsa del Pontefice Emerito, Benedetto XVI», conclude l'ex sindaco Zaccheo.