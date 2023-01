Si è svolto questa mattina all'Ospedale Santa Maria Goretti il volantinaggio dei lavoratori addetti alla manutenzione del verde dell'Asl di Latina. Una manifestazione che, come spiega la Filcams Cgil, è dovuta al fatto che i dipendenti sono "lasciati dal mese di ottobre senza lavoro a causa dei ritardi nella preparazione del bando di gara da parte dell'azienda ospedaliera. I lavoratori hanno distribuito un volantino che spiega la loro situazione che, oltre a penalizzarli pesantemente in prima persona a livello economico e rendere incerto il loro futuro lavorativo, danneggia anche i contribuenti: infatti mentre i lavoratori addetti all'appalto sono in NASPI a spese della comunità, l'ASL sta pagando altre ditte per effettuare interventi straordinari sul verde".

"La Filcams Cgil, che rappresenta i lavoratori, chiede che si acceleri l'assegnazione del servizio e che l'azienda aggiudicataria riassuma subito tutti i lavoratori alle stesse condizioni economiche e lavorativi. Riparta lo sfalcio regolare dell'erba, si fermi invece quello, indecoroso, dei diritti dei lavoratori".