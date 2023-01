Digitale? Il Comune di Sezze si fa trovare pronto. Nei giorni scorsi, infatti, il Dipartimento della Trasformazione Digitale ha comunicato all'ente l'approvazione di due nuovi finanziamenti. Il primo è un finanziamento di 280.932 euro per la realizzazione di un sito web d'accordo agli standard normativi, più innovativo e accessibile. A dettagliare del progetto accolto dal dipartimento è stata l'assessore Lola Fernandez, che ha spiegato: "L'intervento finanziato servirà a facilitare l'utilizzo del sito web comunale da parte dei cittadini e sarà integrato con 5 nuovi servizi online. ll cittadino direttamente dal sito potrà pagare contravvenzioni, richiedere il permesso per il parcheggio invalidi, richiedere il permesso per il passo carrabile, pagare l'IMU e pagare il Canone Unico Patrimoniale".

Il secondo finanziamento arrivato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale nell'ambito dei fondi previsti all'interno del Pnrr è di 30.515,00 euro, che saranno utilizzati per l'integrazione ai sistemi tecnologici del Comune delle cosiddette "API" – Application Programming Interface - nel Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzate a facilitare lo scambio di informazione tra le diverse amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale. Soddisfazione è stata espressa dallo stesso assessore Fernandez: "Restiamo attenti alle opportunità inserite all'interno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e ci facciamo trovare pronti quando queste risorse possono essere utilizzate da una parte per modernizzare il sistema, dall'altra per mettere a disposizione della cittadinanza tutte le tecnologie utili a ridurre i tempi tecnici della burocrazia".