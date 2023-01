La Asl Latina continua nella sua opera di ricerca del personale sanitario per far fronte alla carenza di operatori. Il 5 gennaio nella sezione "Avvisi e concorsi" l'azienda sanitaria locale ha pubblicato l'avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di venti posti di collaboratore professionale sanitario, nello specifico l'avviso è destinato agli infermieri categoria D. Si tratta di un avviso per titoli ed eventuale colloquio, rivolto agli operatori della provincia da impegnare nelle strutture dell'intero territorio, senza esclusione naturalmente di servizi che riguardano la lotta alla pandemia. Un ulteriore tassello al rafforzamento del servizio sanitario che segue a distanza di poco tempo altre procedure di assunzione/stabilizzazione comunicate poco più di due mesi fa.