La comunità di Aprilia festeggia le 109 candeline della signora Vita Italia Di Liberto. La festa di compleanno si è svolta sabato pomeriggio presso la comunità alloggio residenziale per anziani Villa Sihem ad Aprilia (La Cogna) con la partecipazione degli amministratori del Comune di Aprilia. Vita Italia è nata nel 1914 ed è stata festeggiata alla presenza della titolare della comunità Sihem Zrelli, dell'assessore alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia, della figlia Iole e degli ospiti della struttura di La Cogna. "Tanti auguri a Vita Italia per i suoi 109 anni, un traguardo importante quello raggiunto dall'elegantissima signora Di Liberto. I nostri nonni - ha detto l'assessore Barbaliscia - sono tra le ricchezze più importanti della società. La loro esperienza ed il loro senso della vita rappresentano spesso una vera e propria guida per il nostro cammino".