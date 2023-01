"a causa delle precipitazioni che stanno interessando il nostro territorio, in particolar modo l'area del sud pontino", si potrebbero manifestare possibili e transitori fenomeni di torbidità nei comuni di Castelforte, Formia, Gaeta, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia".

Le intense piogge di queste ore potrebbero portare, in diversi comuni del sud pontino, al fenomeno dell'acqua torbida. E' quanto annuncia la società Acqualatina con una nota.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli