Il servizio di trasporto dalla ex Rossi Sud sia per i bambini che vanno a scuola sia per gli adulti che si recano sul posto di lavoro è stato garantito fino a tutto il 2022 e riprenderà regolarmente per i bambini mercoledì 11 gennaio 2023.

Con determina N° 1710 /2022 del 20/10/2022, infatti, proprio per garantire il diritto allo studio dei 15 bambini provvisoriamente domiciliati presso il sito ex Rossi Sud, il servizio di trasporto navetta è stato affidato alla ditta AN BARATTA TOURN S.R.L.S di Sezze che lo ha effettuato fino al 23 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie.

La determina era proprio finalizzata a un apposito servizio di trasporto con navetta per assicurare la frequenza scolastica presso l'Istituto Comprensivo Vito Fabiano dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) sia nel plesso di Borgo Sabotino sia in quello di Borgo Bainsizza.

Sebbene ci fossero stati alcuni disguidi inerenti le risorse umane, il servizio è stato garantito lo stesso con addetti messi a disposizione dalla società affidataria.

Per quanto attiene al servizio di trasporto dedicato ai quindici adulti che dalla ex Rossi sud si recavano sul posto di lavoro, con determina N° 1830 /2022 del 02/11/2022, lo stesso è stato affidato alla ditta Cilia Italia S.r.l. Il servizio è stato effettuato, dal lunedì al sabato (escluso i festivi) con una corsa giornaliera di andata alle ore 5:00 (dal sito ex Rossi Sud, per Via Ponte Materiale 16, Latina) e una corsa giornaliera di ritorno alle ore 15:45 (da Via Ponte Materiale 16 al sito ex Rossi Sud).

Da mercoledì 11 gennaio, necessari i naturali tempi tecnici di espletazione delle procedure di affidamento, le corse riprenderanno regolarmente da e per la ex Rossi Sud con i volontari messi a disposizione dalla Croce Rossa e i mezzi di trasporto individuati dall'amministrazione comunale.

"Leggo con sconcerto e meraviglia notizie apparse su organi di stampa già da qualche giorno – commenta il Commissario Prefettizio Carmine Valente -. Sull'albo pretorio si possono consultare tutti gli atti messi in campo dal Comune per verificare l'impegno e il sostegno che questa Amministrazione ha messo in campo nei confronti delle famiglie che sono ospitate temporaneamente alla Rossi Sud".

"Le risorse predisposte dal Comune - continua il Commissario - hanno consentito di offrire ogni tipo di servizio a queste persone bisognose; compresi i bus che hanno portato a scuola i bambini (dalle notizie in mio possesso solo 5 bambini hanno fruito della navetta) e le persone adulte a lavoro. Spero che da mercoledì tutti i 15 bambini prendano il bus per andare a scuola ogni giorno. Noi continueremo a fare il nostro dovere fino in fondo, fino a quando il campo definitivo non sarà pronto".