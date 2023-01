La Giunta Regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo tra Inail, Regione e Asl Latina per la costruzione e la gestione del Nuovo Ospedale del Golfo nel Comune di Formia. Lo ha reso noto questa mattina l'amministrazione regionale.

"Un passo avanti decisivo verso la realizzazione di un'opera fondamentale per la qualità dell'offerta sanitaria del sud pontino. commenta il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna - Saranno attivati 20 reparti che potranno accogliere 250 posti letto e 18 di rianimazione, estensibili a 80 in caso di emergenza. Un ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, in sinergia con il territorio, all'Assessore alla Sanità Alessio D'Amato". Quest'ultimo, candidato a presidente della Regione Lazio, ha aggiunto: "Un'ottima notizia l'approvazione dello schema d'intesa tra l'Inail, la Regione Lazio e l'ASL Latina per la costruzione del Nuovo Ospedale del Golfo, che sorgerà nell'area tra Formia e Gaeta. Un passo in avanti determinante per un presidio sanitario strategico nel sud Pontino. Sarà uno dei nuovi 6 ospedali della Regione Lazio. Avanti così per rafforzare la sanità nelle province e nei nostri territori".