Anche Fondi ha sottoscritto ieri, nel corso di una sentita cerimonia che si è svolta presso le Terme di Diocleziano a Roma, il protocollo per inserire ufficialmente l'Appia antica nella lista dei beni "Patrimonio dell'umanità dell'Unesco".

In rappresentanza dei Comuni con uno dei tratti dell'antica arteria meglio conservati, il vice sindaco nonché assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale.

Ben 12 le cittadine pontine presenti all'importante appuntamento, che potrebbe cambiare la storia turistica di mezza Italia.

Oltre a Carnevale, sono stati presenti il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e i sindaci, o loro rappresentanti, di Latina, Cisterna, Norma, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta e Minturno.

«Una giornata che ci auguriamo entri a far parte della storia non solo della nostra città ma del mondo intero - ha dichiarato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto a qualche ora dalla firma del protocollo – Comuni, Province e Regioni stanno lavorando sodo per il raggiungimento di questo grande obiettivo comune. Sarebbe un risultato straordinario, sotto il profilo storico, turistico e culturale per il territorio e per l'intera nazione».