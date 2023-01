Si terrà domani pomeriggio, alle 17.30 al Circolo Cittadino di Latina, il convegno organizzato dal responsabile del Dipartimento Attività Produttive e Agricoltura di Fare Latina, Sandro Tucci.



Un incontro per trattare il vasto tema dell'agricoltura nel nostro territorio, ma anche per trovare strade alternative per superare il caro energia che sta coinvolgendo anche il settore dell'agricoltura.



Tariffe proibitive che mettono a rischio la produzione alimentare tanto che, secondo gli ultimi dati, addirittura 1 azienda su 10 sarebbe a rischio chiusura.



L'agricoltura richiede ingenti quantità di energia, soprattutto calore ed energia elettrica per tutti i processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti ecco perché trovare fonti di energia alternativa è quanto mai importante in questo delicato momento economico.



Investimenti importanti per gli imprenditori che possono prevedere, tra le altre cose, anche l'installazione del fotovoltaico sui tetti di stalle e capannoni rurali; iniziative che richiedono, però, un importante impegno economico da parte degli agricoltori che va sostenuto con interventi concreti anche da parte delle istituzioni.



Tra i relatori del convegno di domani anche l'On. Salvatore De Meo, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo.

A seguire gli interventi del dott. Stefano Maria Boschetto, Vice Presidente del Consorzio di Bonifica, il dott. Matteo Muzzolon, Agrotecnico, il Prof. Stefano Cerullo, Direttore dell'Azienda Agricola dell'Istituto San Benedetto di Latina, Ottavio Caccioppo, tra i massimi esperti nazionali del kiwi, Stefano Tramentozzi Advisor della CogenInfra Spa. Agrivoltaico: sinergia tra agricoltura ed energia rinnovabile