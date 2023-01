Il Comune di Aprilia concede un contributo complessivo di 16 mila e 200 euro a 15 associazioni sportive. Con la delibera di giunta n. 4 del 12 gennaio sono stati assegnati i finanziamenti per il sostegno dell'attività annuale a diverse realtà attive in ambito sportivo sotto diversi aspetti. Sono stati ammessi al contributo 15 delle 19 domande arrivate nei mesi scorsi.

