Ritorna operativo l'ufficio Postale di Aprilia 2 in via Goito 10, nel quartiere Grattacielo. L'ufficio postale di via Goito ha riaperto oggi e sarà attivo secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Una novità ben accolta dai residenti, visto che lo sportello era stato chiuso due anni durante il lockdown. In città inoltre Poste Italiane è presente con altre due sedi, a largo Guglielmo Marconi (centro storico) e in via Lussemburgo (quartiere Toscanini-Europa), entrambi disponibili al pubblico con orario continuato fino alle 19.05. Presso i due uffici, inoltre, sono presenti anche i nuovi "Punto Poste Casa & Famiglia", sportelli dedicati presidiati da personale specializzato dove i cittadini possono trovare l'intera offerta di prodotti e servizi che Poste Italiane mette a disposizione della clientela, come ad esempio, la polizza Rca Poste Guidare Sicuri, le offerte di telefonia di Poste Italiane, sia mobile sia per la casa. Nel "Punto Poste Casa & Famiglia", è possibile anche attivare la PostePay Evolution, la carta prepagata dotata di Iban che consente di accreditare lo stipendio o la pensione, inviare e ricevere bonifici e richiedere la domiciliazione delle utenze. Oltre alla rete "fisica" tradizionale che, nella provincia di Latina comprende 87 uffici postali, 75 ATM Postamat, 8 Centri di recapito e 3 Presidi di distribuzione della corrispondenza, Poste Italiane offre l'opportunità di fruizione dei servizi con le soluzioni agili e innovative tipiche del mondo digitale come le App (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay). «Da sempre vicini alle realtà locali, con la rete più capillare del Paese, confermiamo l'attenzione al territorio pontino - spiega Poste Italiane - con l'obiettivo di continuare a essere punto di riferimento per i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione».