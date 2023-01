E' morta a Roma Gina Lollobrigida. Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva quindi 95 anni compiuti. Alle elezioni politiche del 2022 si era candidata al Senato nel collegio uninominale di Latina con Italia Sovrana e Popolare conquistando quasi 5 mila voti. Non venne eletta a causa del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento da parte della lista.

Tra le più importanti attrici del cinema italiano, durante la sua carriera è stata diretta da registi italiani di grande spessore artistico come ad esempio Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello, due Nastri d'argento, una stella sulla Hollywood Walk of Fame, oltre a una candidatura ai BAFTAper Pane, amore e fantasia. Durante la campagna elettorale per le politiche, ebbe un incidente casalingo e si ruppe il femore. L'attrice è morta questa mattina a Roma.