Abbandonano in strada rifiuti indifferenziati di ogni genere, addirittura scarti edili e calcinacci. Una situazione che di solito si riscontra nelle aree periferiche della città ma in questo caso la situazione di degrado e legata all'inciviltá di pochi ma tale da creare disagio all'intera collettività riguarda la centralissima via Nerone. Qualcuno infatti, approfittando dell'orario serale e probabilmente dell'esiguitá della pubblica illuminazione in quel tratto, ha abbandonato sacchi pieni di calcinacci in prossimità delle case e delle attività commerciali. Non è la prima volta che ai residenti capita di trovarsi sommersi di rifiuti speciali posti in prossimità dei loro mastelli, per questo lanciano l'allarme e chiedono maggiori controlli.

«Purtroppo più volte ci siamo trovati in questa situazione - denunciano - riteniamo siano necessari maggiori controlli ma soprattutto accorgimenti per prevenire il fenomeno. Sarebbe opportuno agire anche incrementando la pubblica illuminazione, sia per una questione di sicurezza sia per scoraggiare gli incivili che adottano questa pratica per sbarazzarsi dei loro rifiuti».