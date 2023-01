Giorgia Meloni ricorda Willy Monteiro Duarte, il giovane barbaramente ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 mentre tentava di difendere un amico. Venerdì con un post il presidente del Consiglio dei Ministri ha rivolto un pensiero al ragazzo nel giorno del suo compleanno, il 20 gennaio infatti Willy avrebbe compiuto 24 anni.

Ma soprattutto il premier nel suo intervento sui social ha rimarcato la grande forza d'animo della famiglia, in particolare della madre. «Un pensiero speciale a mamma Lucia, mamma forte e tenace, che da anni lotta per avere giustizia. Non dimentichiamo - scrive Giorgia Meloni - il sorriso, l'altruismo e il coraggio di questo ragazzo dal cuore d'oro». Per l'omicidio di Willy sono stati condannati in primo grado all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, a 23 anni di reclusione Francesco Belleggia e a 21 anni Mario Pincarelli; una sentenza emessa dalla Corte d'assise di Frosinone sulla quale gli avvocati difensori degli imputati hanno presentato ricorso in Appello.