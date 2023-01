Uffici della Questura in Corso della Repubblica presi d'assalto per l'open day passaporto, questa mattina. L'appuntamento era per le 8.30, ma davanti al portone d'ingresso già intorno alle 7 c'erano oltre 150 persone. Intorno alle 8.30 se ne contavano il doppio. Chi è arrivato qualche minuto dopo, si è trovato davanti una lunga fila che lo ha convinto a desistere, anche perché gli sportelli hanno chiuso alle 12.30. Insomma si è trattato di un open day a metà, che ha lasciato senza passaporto tanti cittadini che, adesso, dovranno attendere mesi prima di poter prendere appuntamento. Prenotando oggi sul sito della Questura per il rilascio del passaporto o per il rinnovo, si può prendere infatti appuntamento solo a settembre.