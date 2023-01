Prende forma ad Aprilia la commissione Beni Confiscati, l'organismo che dovrà occuparsi dell'assegnazione degli immobili sottratti alla criminalità. Questa mattina il Conisglio comunale ha infatti scelto i cinque componenti della commissione di nomina politica, si tratta di Federico Cola (L'Altra Faccia della Politica), Francesco Grasso (Forum per Aprilia) e Alessandra Addesse (Aprilia in Azione) per la maggioranza e di Vincenzo La Pegna (Fratelli d'Italia) e Domenico Vulcano (Lista Vulcano) per l'opposizione. Tutte le nomine sono state approvate all'unanimità. "La commissione sarà poi integrata dai componenti della parte tecnica e come primo atto - afferma l'assessore Luana Caporaso - si occuperà dell'assegnazione della villetta confiscata in via dei Ciliegi, nel quartiere La Cogna, che di recente ha ottenuto dei finanziamenti per la ristrutturazione".