«Un caos». Come dare torto alla cittadina che ha tagliato corto così il suo commento sui social sulle condizioni in cui versa il cimitero comunale di Terracina a causa della carenza di manutenzione ordinaria? Sulle pagine di denuncia cittadine si susseguono le proteste per il degrado della struttura di via Anxur che dai più è definita come «una vergogna». Del resto lo stato di abbandono si percepisce già al primo impatto, solo dando un'occhiata di insieme per quanto possibile nel dedalo di stradine. «Si sta sgretolando - osservano i cittadini che si appellano al Commissario prefettizio -. Mura che cedono sotto le intemperie, vasi che rotolano giù dai basamenti dei loculi frantumandosi a terra e spargendo fiori. Umidità diffusa. E più passa il tempo più la situazione non può far altro che peggiorare ulteriormente». Insomma, come avevamo già sottolineato su queste pagine, un "luogo di pace" per antonomasia che non riesce proprio a trovarla. Vecchi loculi, destinati a nuove salme, mostrano i segni del tempo per decenni di incuria; la corsa a liberare vecchi loculi per destinarli alle nuove salme; un cassone da rimorchio (forse della ditta preposta allo smaltimento delle vecchie casse mortuarie da destinare poi a un sito per rifiuti speciali) ricolmo di vecchie casse e attorniato da croci e tombe interrate in maniera poco ortodossa. E poi uno dei nodi cruciali da scigliere: blocco dello sviluppo per il contenzioso mai risolto tra la ex Amministrazione della città e la ditta che ha eretto 49 cappelle gentilizie utili ad ospitare oltre 500 loculi. Lo stop dei lavori per il completamento delle cappelle a schiera, in gran parte già pagate dai cittadini acquirenti, ha provocato non solo un danno diretto a chi doveva trasferire lì le salme dei propri cari, ma anche un problema più ampio legato alla necessità di una gestione efficiente di tutta l'area cimiteriale.