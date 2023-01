Un finanziamento da 1,4 milioni di euro per le strutture a servizio dei cittadini e dello sport locale è l'importante novità contenuta nella determina del Comune di Latina del 18 gennaio scorso: si tratta di un atto per l'affidamento diretto di servizi tecnici per la progettazione definitiva/esecutiva relativa alle opere di manutenzione straordinaria delle piscine comunali nell'ambito della missione numero 5 del PNRR relativo all'investimento sport e inclusione sociale. Nel documento firmato dal dirigente Paolo Cestra del servizio Patrimonio si fa riferimento all'occasione offerta dalla Missione numero 5 del Pnrr che si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane. In particolare, a tale scopo, sono stati identificati tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse. Il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, è quello che riguarda Latina per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor, Cittadella dello sport o impianto natatorio. Il Comune sotto l'amministrazione Coletta con Deliberazione di Giunta Municipale n.88/2022 del 21/04/2022 ha ratificato l'istanza di partecipazione alla selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero di aree urbane e ha approvato il Quadro tecnico-economico che prevede la spesa di Euro 1.399.967,00 quale valore complessivo dell'investimento per la realizzazione del progetto.