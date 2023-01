Nato dalla volontà di un gruppo sui social parte a Fondi il progetto solidale della "Spesa sospesa". Il concetto è semplice e si basa su un'esperienza nata a Napoli tanto tempo fa, quello del "caffè sospeso" lasciato pagato nei bar per chi non può permetterselo. In questo stesso modo, il gruppo sui social network denominato "Te lo regalo a Fondi e dintorni" ha deciso di proseguire la propria opera solidale per i cittadini meno fortunati, lanciando l'idea della spesa sospesa con una vera e propria rete di negozi e volontari per permettere ai cittadini in difficoltà di essere sostenuti nelle spese più impellenti.

«Il progetto è semplice - spiegano dal gruppo social - nelle farmacie e negozi aderenti, basterà acquistare un prodotto in più nel proprio carrello della spesa e lasciarlo in negozio indicando che si tratta di ‘Spesa Sospesa'». Ovviamente ognuno può aderire o meno liberamente nelle attività che presentano il logo con bollino del progetto della spesa sospesa. Il logo, che rappresenta la mission dell'iniziativa è riassuntiva di quali siano gli obiettivi: sotto la scritta "Aiutaci ad aiutare" e prima di quella in cui si fa riferimento alla "Spesa sospesa" c'è disegnato un bambino stilizzato con un biberon in mano che sorride.

Gli organizzatori, anche in ottica di poter aiutare le famiglie più numerose, e in particolar modo quelle che hanno bambini piccoli, danno come indicazione di prodotti da acquistare soprattutto latte in polvere, omogeneizzati, biscotti granulari e non, pannolini, creme lenitive, prodotti per l'igiene, ciucci, biberon e tutti quei prodotti che possono essere utili per neonati e prima infanzia. Il progetto, attivo da sabato, non ha un termine di fine, anzi, l'idea dei promotori è quella di fare in modo che la rete delle farmacie e delle attività commerciali aderenti possa ampliarsi: «Invitiamo le farmacie, le attività commerciali e i cittadini a partecipare a questa iniziativa e a diffondere la parola tra amici e conoscenti, perché insieme - sottolineano - possiamo fare la differenza nella vita dei bambini meno fortunati». Tra le attività aderenti all'iniziativa al momento figurano le farmacie Terenzio, Del Soccorso, Grieco, Sant'Anna, Appia, Fiore e poi le parafarmacie La Rocca, Massarone e Parafarma, oltre al Conad City di via Arnale Rosso e Lindo & Pinto di via Gioberti.