Ieri mattina in aula consiliare il Commissario straordinario Carmine Valente, accompagnato dal segretario generale Alessandra Macrì e da tutti i dirigenti, ha dato il benvenuto ai nuovi quaranta assunti nel Comune di Latina.

"Siamo contenti che siate qui – ha detto il Commissario –. I Comuni effettuano una mole di attività burocratica enorme e per far funzionare questa macchina amministrativa ci vuole buon senso e attaccamento al lavoro: uomini e donne responsabili, che amano il proprio lavoro, costruiscono una organizzazione che rende efficace ed efficiente il lavoro. Ringrazio gli uffici che hanno organizzato il concorso in maniera impeccabile".

E proprio per render merito al lavoro svolto dagli uffici, durante la cerimonia, su proposta del Comandante Passaretti, in qualità di dirigente del personale, è stato conferito un encomio alla funzionaria del Servizio gestione del personale per "il determinante contributo apportato nelle procedure concorsuali".

"Il risultato raggiunto non solo ha rappresentato per la nostra Amministrazione un momento di svolta epocale nella storia dell'assunzioni di personale – ha aggiunto Valente -, ma un vero e proprio investimento a lungo termine per la sostenibilità intergenerazionale dei servizi alla collettività, che saranno potenziati ed efficientati grazie ai nuovi ingressi di personale realizzati in questi ultimi sei mesi nella nostra Amministrazione".



Nella mattina di ieri sempre in aula consiliare alla presenza del commissario Valente, del dirigente all'ambiente Egidio Santamaria e del comandante della Polizia Locale Francesco Passaretti hanno giurato le trentasei guardie ambientali delle associazioni Vigiles e Laboratorio Verde la Fedelissima Fare Ambiente che si occuperanno di vigilare e controllare il corretto conferimento, la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale.

"Avete un ruolo importantissimo – ha detto loro Valente – siete il braccio di questa amministrazione nel controllo del territorio. Fatevi riconoscere, perché a parte quei pochi incivili che non vogliono capire, i cittadini di Latina vi sosterranno nella tutela dell'ambiente".