Un esercito di oltre cento volontari si è preso cura della spiaggia di Capratica Domenica mattina nell'ambito de "Il Mare d'Inverno", la più longeva manifestazione ambientalista d'Italia promossa dall'Associazione "Fare Verde" e sostenuta dal Gruppo Locale guidato da Milena Trani che per il settimo anno consecutivo ha scelto la ZPS tutelata dal Parco Riviera di Ulisse, una delle zone più belle del litorale fondano.

Presenti le delegazioni di numerose Associazioni, da Obiettivo Comune a Fotografichementi, da Leggimi Sempre al Gruppo Scout Fondi 2 "Karol Wojtyla", da "Plastic Free" ad Associazione Nadyr Donne contro la violenza. Particolarmente gradita la visita dei Carabinieri Forestali e del Comandante della Guardia Costiera - Capitaneria di Porto di Gaeta Angelo Napolitano che ci ha tenuto ad intervenire per ringraziare Fare Verde ed i volontari impegnati.

Il bottino di giornata parla di circa 50 sacchi di rifiuti raccolti e conferiti grazie alla collaborazione della De Vizia. La classifica dei rifiuti rimossi dall'arenile vede in testa bottiglie di plastica e loro residui, a seguire polistirolo, tappi e coperchi in plastica, retine per mitili, imballaggi in plastica, frammenti di vetro, dispenser metallici, medicinali, un preoccupante numero di siringhe, lastre di eternit, mozziconi di sigaretta, immancabili dischetti e filtri che già negli scorsi anni sono stati rinvenuti lungo il litorale.

Entusiasta per il successo dell'iniziativa la Presidente Milena Trani: "Una quantità considerevole di rifiuti raccolti, soprattutto microplastiche che continuano ad essere una piaga per le nostre spiagge, e centinaia di bastoncini di cotton fioc non possono rovinare la bellissima mattinata di Domenica. Per Fare Verde è ogni volta un'emozione, ogni anno la gioia di vedere i bambini diventare più grandi e sempre più sensibili e attenti. E l'idea di contribuire, insieme ai genitori certo, alla loro "cultura ecologista" riempie il cuore. La splendida mattinata trascorsa con tante famiglie, nel segno della collaborazione, del forte impegno civico e del rispetto per l'ambiente, ci rende orgogliosi di ciò che da anni facciamo".

"Quella di Fondi si è confermata una delle tappe più partecipate d'Italia de "Il Mare d'Inverno". Grazie a tutti coloro che hanno aderito, Cittadini, Associazioni, rappresentanti istituzionali come il Consigliere Comunale Francesco Ciccone, già Presidente di Fare Verde dal 2017 al 2020. Amore per la Città, disponibilità al sacrificio, desiderio di unire le forze e lavorare per un unico obiettivo, ovvero la difesa del territorio è quello che faremo anche in questo nuovo anno" conclude la Presidente del Gruppo Locale.

Con il Patrocinio di Comune di Fondi e Parco Naturale dei Monti Aurunci e la collaborazione della Casa della Cultura. Media Partner della manifestazione è stata Radio Show Italia 103e5.