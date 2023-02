Le basse temperature che si stanno registrando in questi giorni possono danneggiare significativamente i contatori dell'acqua e, di conseguenza, l'impianto idrico di casa.

Acqualatina consiglia, a tutti gli utenti che siano in possesso di un contatore posizionato all'esterno, di isolarlo quanto prima. La protezione del contatore, infatti, è importante per evitare perdite o mancanze d'acqua nel resto della stagione invernale.

Ecco i consigli per evitare inconvenienti:

chiudere sempre gli sportelli, se presenti, evitando infiltrazioni di aria

coibentare i contatori e le tubature scoperte con materiali isolanti come polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili in ferramenta o nei negozi del settore edile

è importante non utilizzare materiali che assorbano acqua, su contatori e tubature scoperte, come stracci e lana di vetro

se la casa non è abitata per lungo tempo, chiudere il rubinetto a monte del contatore e, successivamente, far scorrere l'acqua dai rubinetti sino a svuotare del tutto le tubature interne