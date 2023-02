Si è svolto ieri, presso la sede di Marchegiani – Pontina Trattori, il primo incontro di Uncai Latina, l'associazione costituitasi lo scorso mese di settembre che riunisce una quarantina di imprese agromeccaniche attive in quasi tutto l'Agro Pontino, nella zona di Sabaudia, Terracina, Aprilia, Cisterna, Pontinia, fino al mare. A tenere a battesimo la nuova realtà associativa l'assessore all'agricoltura di Regione Lazio Enrica Onorati che si è impegnata a trasferire alla direzione agricoltura le richieste dei contoterzisti laziali, a partire dalla necessità di dare risalto e valore alla professionalità agromeccanica attraverso un albo regionale.

Ha presentato la nuova associazione il presidente di Uncai Latina Claudio Mirabella, evidenziando i vantaggi di farne parte: "Ci si associa per iniziare un percorso comune di crescita professionale, condividere linee di intervento, conoscenze e opportunità. Per fare incontri di aggiornamento e di formazione come quello di oggi, sugli aspetti tecnici, fiscali e normativi che ci riguardano. E, in collaborante in sinergia con Confagricoltura Latina, ricevere assistenza agricola e agromeccanica. Alla fine, vi do la mia parola, si lavorerà meglio, con maggiori soddisfazioni e garanzie".

La collaborazione tra imprese agricole e agromeccaniche per raggiungere gli obiettivi della nuova Pac e per dimostrare, dati alla mano, di produrre di più, meglio e a minor impatto ambientale sono stati, invece, i temi toccati dal presidente di Confagricoltura Latina Luigi Niccolini, intervenuto per illustrare la sinergia tra Uncai e Confagricoltura sul territorio. Il delegato di Giunta nazionale Confagricoltura Donato Rossi ha quindi dato risalto all'imprenditorialità scritta nel dna dell'agricoltura di Latina: "Si tratta di un territorio che ha ben chiaro cosa comporta essere sostenibili, confermandosi anno dopo anno ai primi posti in Italia per prodotto lordo vendibile. La collaborazione con i contoterzisti e Uncai si colloca nel solco della volontà di Confagricoltura di essere sempre al servizio dello sviluppo imprenditoriale delle aziende agricole".

Prima di affrontare gli aspetti operativi legati allo sviluppo della nuova associazione con il coordinatore nazionale di Uncai Fabrizio Canesi, il direttore tecnico Roberto Scozzoli e il direttore di Confagricoltura Latina Mauro D'Arcangeli, il presidente Uncai Aproniano Tassinari ha voluto evidenziare il ruolo dei contoterzisti quale antidoto alla frammentazione dell'agricoltura italiana: "Gli agromeccanici anticipano le necessità dell'agricoltura. Hanno fatto sì che le ridotte dimensioni di gran parte delle aziende agricole non costituissero più un problema; sono una risposta pratica e conveniente al dilemma della gestione a costi variabili dell'agricoltura, soprattutto nei periodi di crisi come questo, che ha visto scomparire in un anno 3300 aziende agricole. Ma occorre uno strumento come un albo che ne certifichi la qualità e la professionalità degli interventi e tracci il prodotto lungo tutta la filiera. Gli agromeccanici sono l'avanguardia di un sistema che porterà vantaggi, risultati e collaborazioni, e siamo grati all'assessora Onorati per farsi portavoce nel Lazio delle richieste della categoria".