Al Berlin Fruit Logistica oggi è il giorno dell'Agro Pontino. Si riannodano le fila di sei anni d'intensa attività. Sembra ieri quando la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino è sbarcata al quartiere fieristico tedesco per la prima volta con un obiettivo prioritario: favorire la crescita della filiera agroalimentare locale. E già da quella prima volta, il progetto era altrettanto chiaro: per raggiungere il risultato occorreva dare una fisionomia alla buona volontà dei produttori agricoli con la costituzione di un organismo consortile capace di radunare il più alto numero di presenze in modo da rappresentare in maniera capillare l'intero territorio.

Sei anni dopo quel progetto trova forma e sostanza con la costituzione – avvenuta lo scorso gennaio – dell'Agro Pontino Consorzio Agroalimentare. Fra quella prima edizione del 2017 e quella di quest'anno il mondo è cambiato più e più volte. La pandemia ha scandito i ritmi e ridisegnato le aspettative, rinviando a data da destinare progetti e piani operativi. Come se non bastasse, la situazione complicata di un comparto ancora alle prese con una fase recessiva, rischiava di affievolire le idee a fronte delle impellenti emergenze pressoché quotidiane. Così non è stato, anche perché i produttori pontini anche questa volta hanno dimostrato determinazione e coraggio.

Oggi siamo all'epilogo con la presentazione ufficiale del Consorzio nel luogo che, probabilmente, è il più adatto per storia e aspettative: il Berlin Fruit Logistica.

All'interno della Fiera (Hall 6.2 - A20), nella grande casa pontina, ci sarà infatti la presentazione alla stampa. Con un nutrito e qualificato il parterre di interventi: Maurizio Manfrin (Presidente Agro Pontino Consorzio Agroalimentare e Presidente BCC Agro Pontino); Patrizio Giacomo La Pietra (Senatore e Sottosegretario Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste); Mirco Carloni (Onorevole e Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati); Luigi Polizzi (Direttore Generale Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste); Carlo Piccinini (Presidente FedagriPesca Confcooperative). L'appuntamento è per le ore 10 e prenderanno parte all'evento anche i produttori pontini presenti in Fiera a Berlino.

Intanto, ieri, apertura ufficiale con il confermato bagno di folla. Fruit Logistica 2023 non sarà solo molto internazionale, ma coprirà anche l'intera catena del valore per i prodotti ortofrutticoli freschi in 27 padiglioni – dal produttore al punto vendita – riunendo i più importanti attori chiave del settore. Fino a domani, acquirenti e operatori/operatrici del settore, provenienti da oltre 140 Paesi potranno incontrare ben 2.610 espositori in rappresentanza di 92 Paesi.

Dopo che, ad aprile dello scorso anno, l'evento è stato posticipato a causa della pandemia da COVID-19, nell'anno del suo 30° anniversario torna ora nel mese di febbraio alla sua data originale, periodo ideale per l'industria. "All in One" è il motto di Fruit Logistica 2023, e non potrebbe essere più appropriato, dato che, in un momento in cui l'efficienza sta assumendo sempre maggiore rilevanza, l'opportunità di incontrarsi in un'unica location risulta essere ancora più preziosa per l'intero settore globale dei prodotti ortofrutticoli freschi.

Il settore del commercio di prodotti ortofrutticoli freschi si trova ad affrontare criticità legate alla catena di approvvigionamento, all'inflazione dei costi, ai rallentamenti nel flusso di merci e a prezzi elevati dell'energia. Kai Mangelberger, direttore di progetto di Fruit Logistica: «Noi di Fruit Logistica riuniamo le persone giuste, forniamo al settore strumenti efficaci e informazioni attuali e offriamo una piattaforma delle più recenti innovazioni. Siamo la location in cui il settore non solo si riunisce sotto lo stesso tetto, ma entra anche a stretto contatto».

Con una buona quarantina di partecipazioni nazionali, lo spazio espositivo è persino superiore all'area pre-pandemia, compresa la partecipazione spagnola. Ciò sottolinea ancora una volta la posizione della Spagna come una delle principali nazioni esportatrici: 279 espositori spagnoli sono presenti in quattro padiglioni su oltre 11.000 metri quadrati di spazio. Altri espositori spagnoli si trovano nei rispettivi segmenti tematici. L'Italia, con le sue 455 aziende è saldamente fra i primi posti. Particolare attenzione Innovation Award è considerato il più importante riconoscimento del settore. La particolari tal Fruit Logistica: gli acquirenti e gli operatori del settore potranno votare per l'innovazione dell'anno, assegnando il proprio voto nei primi due giorni di fiera, quindi fino ad oggi. I dieci candidati si presenteranno nel passaggio tra i padiglioni 20 e 21 ed è anche lì che verranno annunciati i vincitori domani alle ore 14,30.

Nel padiglione 3.1, le aziende innovative del settore Smart Agri presentano una gamma di soluzioni digitali che includono robot per la raccolta automatizzata che impiegano l'intelligenza artificiale, droni spruzzatori ad alta precisione, concetti di irrigazione avanzati e veicoli agricoli autonomi.

Domani, infine, lo Start-up Day all'insegna del motto "Disrupt Agriculture" trasformerà il padiglione 2.1 nel punto di riferimento per la presentazione di innovazioni rivoluzionarie. 20 tra le più innovative start-up tecnologiche provenienti da tutto il mondo esporranno i propri prodotti, progetti e idee nell'area dedicata alle Start-up.

Quattro palcoscenici per eventi, cento relatori/relatrici di alto livello, tutte le più rilevanti tematiche del settore. Così si può riassumere il programma di eventi di Fruit Logistica 2023. In soli tre giorni, gli operatori e le operatrici del settore, grazie agli eventi Fresh Produce Forum, Future Lab, Logistics Hub, Tech Stage e Start-up Stage acquisiranno informazioni che li supporteranno in tutto l'arco dell'anno.

In coda, anche un download utile dal sito istituzionale. Con il manuale European Statistics Handbook e il Trend Report, Fruit Logistica fornisce all'industria del commercio di prodotti ortofrutticoli freschi due white paper per supportare le aziende a prendere decisioni aziendali migliori. Il manuale European Statistics Handbook contiene numerosi dati dettagliati che illustrano le tendenze statistiche nei diversi mercati europei di prodotti ortofrutticoli freschi e nelle diverse categorie di prodotti. Il Trend Report dal titolo "Quale avvenire per i prodotti freschi? Principali tendenze per il settore dei prodotti ortofrutticoli freschi nel 2023" contiene una serie di interviste con esperti/e che fanno chiarezza su temi di rilievo quali inflazione dei costi, cambiamento climatico, commercio etico, spreco alimentare e nuove tecnologie.