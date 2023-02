Venerdì 10 febbraio 2023, presso la Sala Senato del Rettorato, si è tenuta la cerimonia di conferimento della laurea ad honorem in Chimica e tecnologia farmaceutiche ad Aldo Braca.

Il riconoscimento ad Aldo Braca è stato assegnato per i suoi meriti imprenditoriali conseguiti nel campo dell'industria farmaceutica e biotecnologica. Particolarmente significativo è stato il contributo fornito per lo sviluppo umano, scientifico e tecnologico attraverso l'azienda BSP Pharmaceuticals Spa, di cui è fondatore e presidente, e l'impegno profuso nella realizzazione di uno dei più importanti Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) esistenti al mondo per lo sviluppo dei farmaci oncologici innovativi.

Alla prolusione del prorettore vicario Giuseppe Ciccarone, è seguita l'allocuzione del preside della Facoltà di Farmacia e medicina Carlo Della Rocca. L'elogio è stato pronunciato da Giuseppe La Regina, presidente del Corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche. La cerimonia si è conclusa con la lectio magistralis di Aldo Braca dal titolo Dalle prime beta-lattamine semisintetiche agli anticorpi monoclonali coniugati, un percorso di vita interessante.