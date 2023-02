Torna il Carnevale di Sermoneta, dopo gli anni di stop a causa della pandemia. L'edizione numero 21, interamente organizzata dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppina Giovannoli, è in programma per sabato 18 febbraio 2023 a partire dalle ore 14.30 presso l'Area mercato domenicale di Monticchio.



All'interno dell'area saranno organizzati giochi e animazione per grandi e piccoli: ci sarà uno spettacolo di magia, il teatro dei burattini, il truccabimbi, le mascotte, sfilate delle maschere e tanti animatori che faranno divertire i bambini. Una festa dal sapore genuino, in cui i bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti. Diverse anche le associazioni sermonetane che parteciperanno e che porteranno il loro entusiasmo e la voglia di stare insieme. La partecipazione naturalmente è gratuita.

«Riprende la tradizione del carnevale di Sermoneta dopo gli anni della pandemia con la passione di sempre, per far vivere ai più piccoli un pomeriggio spensierato e in allegria», spiega l'assessore alle politiche giovanili Mariangela Screti. «Il carnevale appartiene ai bambini e abbiamo voluto permettere a tutti i nostri piccoli cittadini di poter partecipare a un evento interamente dedicato a loro».