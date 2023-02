Sabato 11 febbraio, in occasione delle celebrazioni per la XXXI giornata mondiale del malato, alla struttura dell'hospice della clinica San Marco si è tenuta, durante la mattina, la visita di Monsignor Mariano Crociata, Vescovo di Latina.

La Giornata mondiale del malato fu istituita nel 1992 da papa Giovanni Paolo II e nacque associata alla festa della Madonna di Lourdes, momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità.

A fare gli onori di casa, la dott.ssa Michela Guarda Coordinatrice Infermieristica e Presidente dell'Associazione "Insieme per l'Hospice San Marco - ODV", che ha accompagnato Monsignor Crociata dai pazienti ricoverati. Il Vescovo si è intrattenuto con ognuno di loro rivolgendo anche ai familiari presenti, parole di conforto e di preghiera e facendo omaggio di una pergamena in cui è stato riportato l' estratto del messaggio scritto da Papa Francesco in occasione della XXXI giornata mondiale del malato: «attraverso l'esperienza della fragilità e della malattia – scrive il pontefice – possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza».

Prima di accomiatarsi il Vescovo si è soffermato qualche istante con tutto il personale multidisciplinare presente, rivolgendo parole di ammirazione e d'incoraggiamento per il servizio svolto con dedizione accanto alle persone che sono vicine alla fine e, per le quali, tutto ritorna all'essenziale e ciò che più conta è far sentire loro che c'è qualcuno che nutre del bene nei loro confronti e che cerca di aiutarli : "…essere di fronte al debole, al fragile, è qualcosa che ci fa crescere se noi sappiamo valorizzarlo con la giusta sensibilità", ha detto Monsignor Crociata, che poi ha impartito la benedizione a tutto il personale medico, infermieristico, operatori socio sanitari e volontari presenti dando rilievo alla loro missione che è, un vero gesto umano di vicinanza.