Per questo gli studenti del plesso B hanno protestato prima all'interno dell'edificio, poi nel cortile esterno del plesso principale dove sono stati raggiunti anche dagli altri ragazzi che hanno deciso di uscire per solidarietà. Nel frattempo la preside ha contattato direttamente la società, la quale ha assicurato che entro breve tempo il problema sarà risolto.

Liceo al freddo a causa dei termosifoni malfuzionanti, protestano gli studenti del Meucci. Centinaia di ragazzi e ragazze questa mattina hanno organizzato un sit-in a causa dei disagi creati dal cattivo funzionamento dei riscaldamenti, sembrerebbe a causa di una valvola del gas da sostituire. Un problema che da due anni viene evidenziato dalla dirigente scolastica, Laura De Angelis, che in diverse circostanze ha scritto sia alla Provincia di Latina che alla società che ha in appalto il servizio, la 2IReteGas.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli