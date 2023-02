"I gruppi consiliari della Città di Sabaudia hanno espresso all'unanimità l'intendimento di conferire a Dacia Maraini la cittadinanza onoraria, per riconoscere, in modo tangibile, il particolare legame affettivo che la scrittrice nutre nei confronti della nostra comunità e del nostro territorio".

L'Amministrazione comunale di Sabaudia conferirà la cittadinanza onoraria alla scrittrice Dacia Maraini, poetessa e saggista italiana, innamorata della cittadina turistica pontina. Il conferimento a Dacia Maraini è il ringraziamento formale di un'intera comunità che per anni ha avuto l'ambito privilegio di ospitare nella meravigliosa città delle dune, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini e, appunto, Dacia Maraini, impegnati ad elaborare le loro opere artistiche e letterarie nella tranquillità offerta dalle dune e dal mare di Sabaudia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli