I centri anziani di Pontenuovo, Borgo Bainsizza e Borgo Grappa hanno unito la voglia di stare insieme e la solidarietà con una iniziativa che ha permesso di raccogliere fondi per l'associazione Martina e la sua luna. Oltre 170 soci, riuniti a Sermoneta presso i locali del centro anziani di Pontenuovo, hanno organizzato un pranzo sociale grazie al quale hanno raccolto circa 2.100 euro. Somma che è stata devoluta ai progetti di cui si occupa la onlus nata nel 2018 in memoria della studentessa 19enne di Latina Martina Natale: aiutare le famiglie in difficoltà a far vivere ai propri ragazzi malati momenti di svago per regalare sorrisi e spensieratezza.

Il presidente del centro anziani di Pontenuovo Giuliano Mugnai, nel dare il benvenuto ai soci e agli altri presidenti Riccardo Cenci e Amalia Alfieri, rispettivamente di Borgo Bainsizza e Borgo Grappa, ha voluto rimarcare come questi momenti di socialità sono fondamentali per tutta la terza età e che l'appuntamento ha rappresentato il ritorno alla normalità dopo gli anni difficili del coronavirus.

Ha portato i suoi saluti ai presenti anche il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato ai servizi sociali Alberto Battisti, che hanno voluto dare il benvenuto a Sermoneta a tutti i partecipanti e sottolineare come l'iniziativa di solidarietà organizzato dai tre centri anziani sia un gesto importante anche come esempio positivo alle nuove generazioni, "perché rappresenta il modo più semplice e al tempo stesso più efficace per dimostrare vicinanza e attenzione alle famiglie che stanno attraversando momenti difficili", hanno detto.

Hanno partecipato all'iniziativa anche i familiari di Martina Natale: la giovane morì pochi giorni prima di sostenere l'esame di maturità, esame sostenuto al suo posto dai compagni di classe. Un gesto che commosse l'Italia.

"Congratulazioni per questa splendida iniziativa – ha concluso il sindaco Giuseppina Giovannoli – che rende onore a tutta la terza età".