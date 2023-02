La Asl è pronta ad assumere trenta Tecnici di laboratorio biomedico categoria D per colmare la grave carenza esistente di queste figure professionali su tutto il territorio provinciale, anche in conseguenza delle numerose cessazioni dal servizio di personale con la qualifica de quo, che sta mettendo a rischio la continuità assistenziale e il mantenimento dei LEA nelle strutture pontine.

Ieri l'azienda sanitaria pontina ha pubblicato sull'albo pretorio del proprio sito il concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di 30 CPS tecnici di laboratorio Biomedico. Ovvero figure professionali da inserire nei laboratori della provincia, principalmente a Latina e Fondi dove si registrano, al momento, le carenze più consistenti. L'assunzione avverrà mediante l'utilizzo della graduatoria del bando, per titoli ed esami, in forma aggregata con la Asl di Frosinone (15 posti a disposizione).