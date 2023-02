Nei casi di cessazione definitiva del pubblico esercizio, il dehors deve essere rimosso dal concessionario a propria cura e spese, entro il termine stabilito dal Comune. In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale procede autonomamente alla rimozione coattiva del dehors e pone i relativi oneri a carico del concessionario". Questo si legge su un classico regolamento comunale in merito agli spazi esterni degli esercizi commerciali che intendono aumentare la metratura dell'attività, soprattutto quelle di ristorazione, e accogliere una maggiore clientela.

A Terracina, però, ci sono delle eccezioni che non sono passate inosservate alla cittadinanza e che, di conseguenza, sono finite anche sulle pagine social dedicate alle denunce e alle segnalazioni, come il caso della lunga pedana presente in piazza della Repubblica che da mesi non viene rimossa nonostante la chiusura definitiva del locale bar che ne aveva richiesto l'installazione alla ex Amministrazione comunale. «Il problema, in questo senso, è duplice - viene sottolineato da diversi cittadini -: da una parte ci ritroviamo con una pedana su cui sono state lasciate abbandonate anche delle attrezzature che possono risultare pericolose perché, col trascorrere del tempo e stando a cielo aperto, si stanno deteriorando. Dall'altra vengono a mancare, in questo caso specifico, almeno sei parcheggi in piazza e tutti sappiamo quanto questa città abbia bisogno di posti macchina».

E quello di piazza della Repubblica non è l'unico esempio di dehors dismessi ma che continuano comunque ad occupare il suolo pubblico senza che nessuno intervenga. «Una volta che hai chiuso la tua attività, e non paghi più il suolo pubblico, dovresti provvedere a smontare ed eliminare tutte le attrezzature - osservano altri terracinesi -. L'auspicio è che queste persone vengano sanzionate e con multe salate».

Qualcuno, come sta accadendo dal giorno del suo insediamento per tante altre criticità, si appella al Commissario straordinario del Comune perché faccia in modo «di regolarizzare anche questo problema che finisce per penalizzare noi cittadini».