La Frezzotti Corradini si dimostra una delle scuole della città in prima linea per l'attenzione dimostrata all'educazione digitale dei suoi studenti e per il successo dei suoi progetti formativi. L'11 febbraio scorso l'istituto diretto da Roberta Venditti e sotto la guida del Professor Marco Torella, animatore digitale dell'istituto, è stato protagonista della qualificazione interregionale Centro 2 della FIRST LEGO League Italia, partecipando alla sfida anche quest'anno con una squadra composta da alunni-giocatori che sono stati selezionati dai docenti tutor tra gli studenti delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado, in base alle loro competenze e l'attitudine al lavoro di squadra. Una giornata che resterà scolpita nella memoria di questi ragazzi dal momento che hanno conquistato tanti premi importanti, tra cui spiccano la qualificazione alla Finale Nazionale che si terrà a marzo a Piacenza e la candidatura al Premio Nazionale "Oltre la Robotica" che si terrà a maggio a Rovereto. Importanti riconoscimenti anche per la performance robotica e per i loro coach, ma soprattutto il coronamento di uno straordinario percorso di crescita e conoscenza all'insegna della gioia e del divertimento. Questi i premi ottenuti dal team della Frezzotti Corradini: Premio Progetto Innovativo e candidatura al Premio Nazionale "Oltre la Robotica", Premio Coach/Mentore, Premio Performance Robotica, Premio Campione, Qualificazione alla Finale Nazionale FLL. La First Lego League" è una sfida con qualificazioni progressive, imperniata su temi di scienza e robotica. Sono coinvolte squadre di ragazzi che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali e di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, al fine di cercare soluzioni innovative. Ora si pensa già alla finale nazionale, perciò la Corradini è subito al lavoro per migliorare la presentazione di SOCIAL FRIGO, un progetto innovativo sulla base dei feedback ricevuti dai giudici in questa ultima sessione.