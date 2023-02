Per coloro che si saranno prenotati con tali modalità, gli Uffici di Palazzo "M" e dei Commissariati di P.S. saranno aperti dalle ore 08.30 fino al termine del ricevimento delle istanze.

Le date che saranno rese disponibili per la prenotazione sono le seguenti;

Pertanto, dalle ore 10.00 di venerdì 17 febbraio il portale online sarà aperto a 120 prenotazioni per l'Ufficio Passaporti di Latina ed a 60 prenotazioni per i Commissariati di P.S. Cisterna, Fondi, Formia, Gaeta e Terracina.

La Questura di Latina ha nuovamente pianificato un "Open Day" degli Uffici Passaporti per soddisfare le crescenti richieste di rilascio del passaporto e ridurre i tempi di attesa delle prenotazioni sull'agenda online.

