Ci scusiamo per il disagio".

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.

Piazza Celli Largo Cavalli San Felice Circeo - Via Sabaudia, presso il piazzale commerciale, e Piazza Quattro Ottobre a Borgo Montenero Pontinia - Piazza Kennedy Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Mattinata di disagi per alcuni centri della provincia, tra cui il capoluogo, a causa dell'interruzione idrica che dura da ieri e che si è protratta fino a questa mattina. Lo da sapere Acqualatina con una nota:

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli