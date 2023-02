Sarà intitolata ad Aldo Pastore la palestra del Centro socio-culturale anziani "Vittorio Veneto" di Latina, la cerimonia è prevista alle ore 16.00 di sabato 18 febbraio 2023. Ingresso libero. Il Cavalier Aldo Pastore, storico presidente di uno dei luoghi di aggregazione più importanti e qualificati della città si è spento la scorsa estate lasciando un profondo vuoto fra gli oltre 1500 iscritti del centro. Arrivato al Centro socio-culturale anziani "Vittorio Veneto" di Latina nel 1995, come socio, era l'unico uomo iscritto al corso di ginnastica poi, per volere del Sindaco di allora Ajmone Finestra, fu nominato commissario e si trovò a gestire un luogo con pochissime iniziative che trasformò in un centro di fervide attività culturali, ricreative, artigianali e motorie. Proprio per ricordare la sua "prima volta" al Centro socio-culturale anziani "Vittorio Veneto" di Latina gli sarà intitolata la palestra.

A ricordare Aldo ci sarà il Presidente dott. Fausto Bonifacio e Don Giordano, la cerimonia sarà allietata dalla musica de I Giovani Filarmonici Pontini. Oggi al Centro socio-culturale anziani "Vittorio Veneto" di Latina si organizzano convegni, conferenze, gite culturali, soggiorni termali, mostre, mercatini, gare e tornei vari. E poi c'è anche la sede della prestigiosa Aps, Accademia permanente degli studi e delle arti (università della terza età), dove si tengono 40 corsi tra cui quelli di lingua inglese, di arabo, di informatica, letteratura, storia dell'arte e di poesia. Nel centro anche un'infermeria dove infermieri volontari misurano la pressione ed effettuano dei monitoraggi non invasivi agli ospiti. Il "Vittorio Veneto" è gestito da diversi volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze a titolo completamente gratuito ed è frequentato quotidianamente da circa 300 persone. A presentare la manifestazione di sabato 18 febbraio alle ore 16.00, la giornalista Dina Tomezzoli. Ingresso libero.