Procurarsi una cicatrice stringendo la pelle tra le dita a forbice all'altezza dello zigomo fino a procurarsi un livido. E' l'ultimo trend tra i giovanissimi, un gioco insensato che si chiama "cicatrice francese": spopola sul social Tik Tok arrivando tra i ragazzi delle scuole medie e superiori, ed è solo una delle tante challenge autolesioniste che creano emulazione e che circolano con velocità tra i ragazzi, ma tra le più gettonate in questo momento e che preoccupano anche i docenti delle scuole di Latina. Alcuni casi sono stati infatti segnalati in un istituto superiore del capoluogo dai professori al dirigente scolastico e non sono isolati perché questa moda insensata si sta diffondendo anche tra ragazzi più piccoli, in alcune scuole medie. Le parole chiave di questi trend sono sempre le stesse, esibizionismo e popolarità. Tik Tok è ormai il social più amato da bambini e adolescenti, e i meccanismi interni della piattaforma si basano sulla realizzazione di video creativi e la partecipazione a sfide: gli utenti si filmano mentre sfidano se stessi in una prova, cercando di compiacere i propri followers e di guadagnare pubblico. Ora il tutorial di come procurarsi questi lividi si sta diffondendo con velocità e l'allarme è arrivato anche dalla Polizia Postale che ha pubblicato sul proprio sito un appello rivolgendosi a genitori e ragazzi dopo che nei giorni precedenti erano stati i presidi di alcune scuole, in particolare due scuole medie di Bologna, a segnalare alcuni casi e a chiedere la collaborazione delle famiglie nel vigilare i loro figli. Anche nella scuola pontina alcuni docenti si sono accorti di qualche ragazzo con dei lividi sulla guancia e chiedendo spiegazioni hanno scoperto che quei lividi, tutti uguali, sugli zigomi, erano un atto di autolesionismo veicolato dai social.