Il Comune di Latina ha approntato un progetto per il consolidamento del tratto di strada Lungomare compreso tra Rio Martino e Capoportiere, da fine settembre percorribile solo a senso unico a causa di una decina di cedimenti della banchina sul lato del mare che hanno richiesto il restringimento della carreggiata percorribile dalle auto, perché mettono a rischio la tenuta del fondo stradale. Nella giornata di ieri infatti il commissario straordinario Carmine Valente, che sta traghettando l'ente locale fino alle prossime elezioni, con i poteri della Giunta municipale ha approvato d'urgenza il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria che prevedono una spesa complessiva di circa 800.000 euro.

Il progetto è stato redatto dai tecnici del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza e approvato con l'urgenza dettata dalla gravità della situazione. Tenendo conto oltretutto che ora il Comune dovrà interfacciarsi con l'Ente Parco Nazionale del Circeo per ottenere il nulla osta necessario, trattandosi di un tratto di costa sottoposto a tutela. Come accertato anche dall'ufficio tecnico comunale, il preoccupante fenomeno di erosione è stato provocato dal deflusso dell'acqua piovana che ha scavato dei solchi nella duna, sgretolando la sabbia anche in numerosi punti sotto l'asfalto. Un fenomeno che si è era registrato anche in passato, sebbene in forma ridotta, sottovalutato fin quando, alla fine della scorsa estate, a causa anche delle intense piogge, la situazione è diventata insostenibile.

«In diversi sopralluoghi è stato possibile osservare che il ruscellamento delle acque piovane dalla strada si insinua nei tratti della duna dove la vegetazione non è presente o si dirada, creando dei solchi di erosione di rilevante profondità - si legge nella proposta di deliberazione, contenuta nel provvedimento adottato dal commissario Valente - La posizione della strada è in un'area a forte rischio idrogeologico, in quanto posizionata tra il mare e il lago di Fogliano, e tali cedimenti diventano un pericolo per la viabilità. In tutta la lunghezza della strada a oggi sono presente dieci cedimenti della banchina stradale sulla duna di dimensioni diverse, ma con il perdurare della stagione invernale si prevede che gli stessi si aggravino in alcuni tratti e pertanto è necessario intervenire con lavori di manutenzione straordinaria atti a contenere tale erosione».

Insomma, la situazione è grave di suo, ma rischia di peggiorare e per questo il Comune ha avviato l'iter di approvazione del progetto in tempi rapidi, nonostante la gestione commissariale dell'ente municipale. Non è ancora chiaro quali siano i tempi di inizio dei lavori, ma il progetto ha già ricevuto l'ok per la sostenibilità finanziaria e con l'approvazione da parte del commissario è stato inserito nel piano triennale dei lavori pubblici.