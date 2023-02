Il premier Giorgia Meloni fa tappa ad Anzio e sceglie "Romolo al porto" per un momento di relax tra i tanti impegni istituzionali. Il presidente del Consiglio dei Ministri insieme al suo compagno, il giornalista e autore televisivo Andrea Gianbruno, sono stati oggi a pranzo nel rinomato ristorante che si trova al porto di Anzio. Per Giorgia Meloni alcune ore di pausa con la famiglia prima di ripartire con gli impegni istituzionali, che con molta probabilità già martedì la vedranno volare a Kiev. A condividere la foto con il presidente del Consiglio dei Ministri è stato Walter Regolanti, uno dei titolari del ristorante. "Il presidente del Consiglio da Romolo al Porto e Fishbutcher, a nome nostro – scrive - e del nostro staff grazie".

