Peccato che non ci sia un premio per le categorie, altrimenti il ponte di Passo Genovese di Latina si sarebbe portato a casa una preziosissima medaglia d'argento.

Un exploit quasi inatteso, ma sicuramente meritato, per la storica struttura di Borgo Sabotino nella classifica nazionale dei Luoghi del Cuore Fai, che con 1.673 voti ottiene la 149esima posizione. Un risultato tutt'altro che scontato, e che diventa oltretutto più sorprendente se si va a guardare tutti i ponti che sono stati candidati per ottenere il premio quest'anno: in questo caso, Ponte Genovese è secondo, ad un passo dal Ponte di Cecco di Ascoli Piceno (84esima posizione generale, 3.738 voti).

Inoltre, sempre Passo Genovese è il terzo luogo più votato di Latina, subito dopo la Chiesa della Fondazione Gregorio Antonelli di Terracina (52esima, 5.295 voti) e la Casa del Combattente di Latina (posizione 108 con 2.977 voti).