Via alla riqualificazione del parco del quartiere Primo attraverso la pavimentazione dell'area, il potenziamento della pubblica illuminazione e della videosorveglianza, la traformazione della vecchia fontana in una seduta e l'installazione di un nuovo gioco per bambini. Sono questi alcuni degli interventi contenuti nel progetto "Nuove Connessioni Verdi Urbane" che è stato presentato ai cittadini ieri pomeriggio nell''ambito del PinQua. Insieme al presidente del comitato di quartiere Nicola Ruberti accompagnato da una folta rappresentanza di zona, hanno illustrato il progetto il Sindaco Antonio Terra, l'assessore ai Lavori pubblici Luana Caporaso, l'assessore all'urbanistica Giorgio Giusfredi e l'Archietto Miriana Iannotta. "Questa progettualità fa parte del lavoro di pianificazione e riqualificazione che su larga scala stiamo realizzando sull'intero territorio cittadino, ha spiegato il primo cittadino, in questi anni ci siamo occupati di mettere al sicuro le casse comunali che trovammo in pessime condizioni. Adesso si apre per la città una fase nuova, storica. Abbiamo, infatti, una grande opportunità di intervento grazie ai fondi del Pnrr. Finanziamenti che l'amministrazione comunale ha saputo attrarre e tradurre in servizi ed infrastrutture".L'idea progettuale si sviluppa sulla rifunzionalizzazione dei spazi esistenti, attraverso la riqualificazione dell'area pavimentata, la trasformazione della vecchia fontana in seduta, l'installazione di un nuovo gioco per bambini e la realizzazione di una piattaforma polifunzionale. "L'intervento, ha spiegato l'assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, porterà in dote anche il potenziamento della pubblica illuminazione e la video sorveglianza. Il Quartiere primo, con il progetto Pinqua subirà un'importante trasformazione, poichè si interverrà su diverse punti d'interesse, tra i quali evidenziamo lo stadio Quinto Ricci con il ripristino della pista di atletica, il pallone tensonstatico di via Respighi, l'oratorio della Chiesa SS. Pietro e Paolo con annessi campi da gioco e non per ultimo sul ex centro commerciale il Tulipano che una volta acquisito a patrimonio comunale verrà destinato ai servizi della Asl, delle nostre associazioni e al potenziamento del centro per l'impiego. Senza dimenticare l'intervento all'interno della piscina comunale, il passaggio della pista pedocilabile ed il collegamento viario che metterà in connessione il centro sportivo con il nascente palazzetto dello sport. Il tutto verrà condiviso con i cittadini del quartiere come tutti i progetti fin ora messi in campo".