Fiocco rosa in casa di Mattia Perin, il 30enne portiere di Latina in forza alla Juventus. Ad annunciare la nascita di Virgina, terzogenita del campione pontino nata dal matrimonio con Giorgia Miatto, è lo stesso Mattia Perin sul suo profilo Instagram: "Benvenuta nella nostra pazza famiglia piccola Virginia. Vitto e Leo (Vittoria e Leonardo, i nomi dei gli altri due figli ndr) non vedono l'ora di strapazzarti di coccole. Grazie @grgina sei stata meravigliosa. Pensavo ormai di essere abituato ma mi sbagliavo. Percepire dal vivo l'energia che sprigiona una nuova vita produce emozioni a cui è impossibile abituarsi!".

Una pioggia di like e di auguri sono arrivati sul suo profilo, tra cui anche tanti suoi amici e concittadini, oltre ai campioni della Serie A e non solo. Pronto anche l'augurio della Juventus: "Tanti auguri a Mattia Perin e Giorgia per la nascita della piccola Virginia".

Una gioia immensa per Mattia Perin che sta attraversando anche una stagione di consacrazione dopo qualche intoppo per via degli infortuni. Si sta parlando molto di lui e delle sue prestazioni, soprattutto dopo la partita con lo Spezia, in cui è stato protagonista assoluto della vittoria dei bianconeri con le sue parate, salendo a quota 87% nel rapporto tra tiri in porta e parate effettuate, risultando uno dei migliori portieri europei in questa speciale classifica.

Un sentito augurio per Mattia e per la sua splendida famiglia anche dalla redazione di Latina Oggi