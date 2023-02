Sono partiti in questi giorni sul territorio del Comune di Cori i lavori di messa in sicurezza del primo tratto della SP Rocca Massima, dall'incrocio con via Artena verso Rocca Massima per oltre un chilometro: rifacimento del manto stradale e un piccolo muro di contenimento. Lavori sono ugualmente previsti per la SP Artena, anche qui con il rifacimento del manto stradale, cui si aggiunge la realizzazione in alcuni tratti di "cunette alla francese".

Ancora, si sta intervenendo per la messa sicurezza della bretella San Rocco: in questo caso verrà potenziata la pubblica illuminazione con l'installazione di ulteriori lampioni a led, così da rendere la zona, rimasta per anni al buio e con grosse criticità, più sicura per chi vi transita.



I lavori, finanziati con fondi del ministero delle Infrastrutture e con fondi provinciali, programmati da tempo dal settore Viabilità della Provincia di Latina, intendono mettere il più possibile in sicurezza tratti di strada che hanno presentato negli ultimi tempi non poche difficoltà per chi li percorreva con autovetture, mezzi pubblici, nonché mezzi pesanti.

I lavori in questione saranno comprensivi del rifacimento della segnaletica orizzontale.

"Tali interventi – sottolinea il consigliere provinciale, Ennio Afilani – si aggiungono ad altri che negli ultimi mesi si sono concretizzati e ad altri in via di realizzazione su talune parti più critiche del territorio provinciale, già previsti e pianificati dal settore Viabilità. È importante – aggiunge Afilani – intervenire su questi siti ed è giusto che sempre il settore Viabilità verifichi costantemente, come del resto sta facendo, evidenziando, ove ce ne sia bisogno, situazioni di criticità e consentendo così una costante e puntuale manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre strade provinciali".