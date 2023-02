Una settimana senza poter consumare l'acqua del rubinetto. E' quanto è stato costretto a ordinare il sindaco di Cori.

Ieri sera infatti, è stata firmata l'ordinanza che ordina il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dal gestore pubblico destinata a consumo alimentare umano, in tutto il territorio del Comune di Cori ad eccezione di Giulianello, ma anche il divieto di utilizzo per le operazioni di re-idratazione ricostituzione degli alimenti, per la preparazione di alimenti e bevande, e di tutte le preparazioni in cui l'acqua è un ingrediente, o entri in contatto con l'alimento per tempi prolungati o sia impegnata nella cottura. Si vieta anche l'utilizzo dell'acqua per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata di acqua, come il lavaggio dei denti e del cavo orale.

Saranno presenti autobotti in alcune zone del territorio: piazza Signina, piazza del Tempio d'Ercole, piazza della Croce, piazza Marchetti, via Madonna delle Grazie.