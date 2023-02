Tre esemplari di aquila reale sono stati avvistati nel Parco dei Monti Aurunci. A darne notizia è stato l'ufficio comunicazione dell'ente Parco, che nei primi due mesi del 2023 ha svolto una serie di indagini di campo, concentrate appunto sulla presenza dell'aquila reale sul territorio montano ciociaro-pontino. Ed infatti il sette febbraio scorso sono stati avvistati tre individui distinti: un probabile adulto, un subadulto e un giovane immaturo.

"La composizione avvistata- recita la nota del Parco- induce a proseguire nelle azioni di avvistamento al fine di accertare una possibile nidificazione sui Monti Aurunci. Il progetto di monitoraggio dell'aquila reale è il frutto della sinergia tra l'ente Parco, l'Ufficio Biodiversità-Ricerca Scientifica e Guardiaparco, e l'associazione Ornitologica Altura, che ha curato l'organizzazione e coordinato l'attività di campo, grazie anche all'ausilio del personale del parco dei Monti Simbruini e dell'associazione Wolf Aurunci, che hanno costantemente monitorato le sette stazioni di avvistamento". L'avvistamento riveste un'importanza fondamentale, in considerazione dell'habitat del rapace in questione, segnalato sulla dorsale appenninica, sull'arco alpino e sui rilievi di Sardegna, Calabria e Sicilia. Ovviamente le indagini da parte del personale impiegato continueranno, per avere ulteriori conferme, dopo l'avvistamento del sette febbraio scorso, che riveste un'importanza fondamentale circa le abitudini di questo rapace, la cui presenza nell'area del Parco dei Monti Aurunci costituisce una piacevole novità.