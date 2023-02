Ad un anno dalla sua costituzione l'Associazione di imprese Horeca Lazio sud ha tracciato il suo primo bilancio. "Un bilancio estremamente positivo -afferma il presidente di Horeca Italo Di Cocco- un anno di intensa attività in cui abbiamo cercato di tracciare le linee più importanti di questa associazione che come oramai in molti sanno, raggruppa in sé, imprenditori e fornitori del Lazio sud e lo fa al fine di divenire sempre più un'unica grande forza contrattuale che il mercato non può non considerare. In fondo lo scopo fondamentale di Horeca è proprio questo: fare rete di imprese perché tutti possano beneficiare di sconti e agevolazioni, soprattutto in un momento particolarmente drammatico come questo che stiamo vivendo con alle spalle, si spera, una lunga estenuante pandemia e, con una guerra praticamente alle porte di casa e il conseguente effetto del caro bollette. Cose che hanno reso e stanno ancora rendendo molto vulnerabile l'economia, anche quella locale, quella delle piccole e medie aziende che fanno fatica a rimettersi in carreggiata. Il nostro motto resterà per sempre -dice ancora Di Cocco- un euro in più nelle tasche degli associati e mai uno in meno. Ecco perché ad un anno dalla nascita della nostra associazione, oggi siamo a ribadire l'enorme importanza della forza che può avere un gruppo saldo e coeso dentro il quale ciascuno possa sentirsi parte di un unicum, perché -conclude il Presidente che per oltre 35 anni è stato alla guida della FIPE Confcommercio- insieme e soltanto insieme, si possono raggiungere risultati migliori, anche in termini di ritorni economici, piuttosto che agire singolarmente e, come spesso succede, non trovare risposte esaudienti".

E' già in programma un'iniziativa che favorisca l'incontro fra fornitori e ristoratori e/o imprenditori nel ramo alberghiero. "Presenterò una lista di attività che prevedono un rapporto con i fornitori –ha affermato Di Cocco- sarà diretta in primis al settore alberghiero e della ristorazione, oltre naturalmente a bar e stabilimenti balneari. A queste categorie i fornitori potranno far pervenire le offerte più interessanti. Ribadisco in questa circostanza la necessità di dare la possibilità agli associati di avere una maggior forza contrattuale e la condivisione di fornitori per il proprio settore di competenza. Credo infatti in un'associazione ‘circolare' in cui l'associato può usufruire della scontistica dei fornitori, ma nello stesso tempo è egli stesso fornitore del ‘prodotto/servizio' che rappresenta, agevolando i colleghi aderenti al circuito".

Il presidente Di Cocco ha quindi rivolto un invito "per chi non l'abbia ancora fatto, di visitare il sito www.assimpresehoreca.it dove sono evidenziate alcune iniziative di carattere sociale che il Consiglio Direttivo ha sostenuto in forma gratuita".

Di qui l'elenco di iniziative ed eventi ai quali ha partecipato e prenderà parte Horeca Lazio sud:

- "Concorso Alcol Free"; una vera e propria gara a cui hanno partecipato Barman di fama nazionale, coadiuvati da allievi della scuola alberghiera, San Benedetto di Latina, i quali si sono sfidati nella realizzazione di Cocktail esclusivamente con prodotti analcolici, il tutto per incentivare i giovani a fare sempre meno uso di alcol, preferendo il gusto alla gradazione e bevendo in modo sano e consapevole;

- Con i ragazzi dell AIPD di Latina è stato realizzato il calendario 2023;

- Il Roma Food Excel, che si è tenuta presso la Fiera di Roma in via Portuense dal 24 al 27 aprile 2022, con uno stand messo a disposizione per tutti gli associati con depliant, brochure e le proposte commerciali, oltre a 3000 ingressi gratuiti da distribuire agli amici affezionati;

- Progetto "Ritorno in Italia 2023/2028", iniziativa presentata nel Comune di Priverno il 21 gennaio 2023 a circa 20 Sindaci della Provincia di Latina e Frosinone;

- Patrocinio della "Prima manifestazione setina prodotti da forno e vicoli della nonna" che si terrà nei vicoli di Sezze nei giorni ?24-25-26? Febbraio 2023.